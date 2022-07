Ινδία: Τουλάχιστον 20 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι από κατολίσθηση σε εργοτάξιο σιδηροδρομικής γραμμής

Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν έφεδροι που εργάζονταν σε αυτή τη σιδηροδρομική γραμμή, στο κρατίδιο Μανιπούρ.

These boys also laid down their life defending a country's vital asset being built in a remote region like #Noney in #Manipur . We must not forget their sacrifice. Honour then good people!

Σύμφωνα με τον στρατό, 18 άνθρωποι έχουν βρεθεί ζωντανοί, όμως 15 στρατιώτες και 29 πολίτες αγνοούνται.

Οι διασώστες σκάβουν στη λάσπη και απομακρύνουν πέτρες, αναζητώντας επιζώντες, ανέφερε ο εκπρόσωπος του στρατού, Σουμίτ Κούμαρ Σάρμα.

«Η απώλεια ανθρώπινων ζωών, μεταξύ αυτών και μελών των ενόπλων δυνάμεων, είναι ένα πολύ λυπηρό συμβάν», σχολίασε ο επικεφαλής του κρατιδίου, Ν. Μπίρεν Σινγκ, σε ανάρτησή του στο τwitter.

In the landslide affected sites of Tupul, Ministers of the state Govt, local MLAs and officials are also camping to oversee the rescue operation.

The loss of lives, including our armed forces personnel is deeply saddening. We still have over 50 missing persons to be found. pic.twitter.com/e6bmgfW9Yg