Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 288 νεκροί και 900 τραυματίες - Βίντεο

Το Κορομαντέλ Εξπρές, που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κολκάτα στο Τσενάι, συγκρούστηκε με μια άλλη επιβατική αμαξοστοιχία, το Χόουραχ Σουπερφάστ Εξπρές, κοντά στο Μπαλασόρ, σύμφωνα με στελέχη των σιδηροδρόμων. Το δεύτερο τρένο εκτροχιάστηκε και τα βαγόνια του μπλέχτηκαν με τα συντρίμμια του πρώτου, σύμφωνα με τη σιδηροδρομική εταιρεία South Eastern Railway. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το Κορομαντέλ Εξπρές συγκρούστηκε με μια εμπορευματική αμαξοστοιχία.

????

Passenger and freight train collided in #India, according to the latest data, 179 people were injured, reports local TV. At least 30 people died, according to preliminary data, in the collision of passenger and freight trains in India, according to #HindustanTimespic.twitter.com/hoDSxdb3DZ