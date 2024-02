Ινδία: Τουλάχιστον 8 νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο της αστυνομίας της περιοχής Ρατζεσουάρι Μαχόμπια, «οι νεκροί ανέρχονται μέχρι στιγμής σε 8 και οι τραυματίες σε περίπου 80». «Ο αριθμός των νεκρών πιστεύεται ότι θα αυξηθεί», γνωστοποίησε ο ίδιος στο AFP.

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης του κρατιδίου Μόχαν Γιαντάβ δήλωσε ότι οι γιατροί των μονάδων για την αντιμετώπιση σοβαρών εγκαυμάτων των κύριων κοντινών νοσοκομείων κλήθηκαν «να κάνουν τις απαραίτητες προετοιμασίες».

VIDEO | One more body recovered during search and rescue operations in MP's Harda, where an explosion at a firecracker factory occurred earlier today. pic.twitter.com/Kd56CxOFO4