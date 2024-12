Ινδία: Τουλάχιστον 8 νεκροί και 26 τραυματίες εξαιτίας πτώσης λεωφορείου σε ρέμα

«Οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι μόλις 2 ετών, βρήκαν τον θάνατο στο σημερινό δυστύχημα», ανέφερε κατά την ενημέρωση εκπροσώπων του Τύπου ο Σόουκατ Άχμαντ Παρέι, αξιωματούχος της περιφέρειας Μπατίντα όπου σημειώθηκε το δυστύχημα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο οδηγός του λεωφορείου φέρεται να είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα και έχασε τον έλεγχο διασχίζοντας γέφυρα, με αποτέλεσμα το όχημα να βουτήξει στο ρέμα.

A private bus fell into a drain near Jiwan Singh Wala village in #Punjab's #Bathinda district, resulting in 8 deaths and 26 people being injured.

The accident occurred while the bus was traveling from Talwandi Sabo to Bathinda.

