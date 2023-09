Ινδία: Τραγικό παιχνίδι της μοίρας για επτά γυναίκες που σκοτώθηκαν σε ένα απίστευτο τροχαίο

Ο οδηγός ενός φορτηγού, ο οποίος φέρεται να είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως το ακινητοποιημένο λεωφορείο. Το φορτηγό προσέκρουσε με ορμή στο πίσω μέρος του λεωφορείου, το οποίο έπεσε στο πλάι και καταπλάκωσε εκδρομείς που δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν.

Επτά γυναίκες βρήκαν τον θάνατο, ενώ δέκα τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της πόλης Περναμπούτ. Μεταξύ των τραυματιών είναι και ο οδηγός του φορτηγού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας The Hindu, τα φώτα έκτακτης ανάγκης (alarm) στο ακινητοποιημένο λεωφορείο ήταν αναμμένα.

