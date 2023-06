Ινδία: Υπό κατασκευή γέφυρα καταρρέει σαν χάρτινος πύργος - ΒΙΝΤΕΟ

Η γέφυρα «βυθίζεται» μέσα στον ποταμό Γάγγη, ενώ ένας φύλακας που βρισκόταν στο σημείο, είναι αγνοούμενος και αναζητείται.

In the Indian state of Bihar, a four-lane bridge under construction over the Ganges River collapsed for the second time in two years. About $208 million was allocated for its construction. pic.twitter.com/2usPXeqrKd