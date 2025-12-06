Ινδοί και Αμερικανοί εμπειρογνώμονες θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα για την ανάλυση στοιχείων της πτώσης του αεροσκάφους της Air India τον Ιούνιο - Real.gr

Quantcast
20:00, 06/12/2025
Η Ινδία θα προχωρήσει στην αποστολή ερευνητών στις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να αναλύσουν στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για τη συντριβή του αεροσκάφους της Air India τον Ιούνιο, από κοινού, με το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) μετέδωσε σήμερα το Bloomberg.

Οι Ινδοί εμπειρογνώμονες προγραμματίζουν να μοιραστούν τα ευρήματά τους, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί από τον καταγραφέα συνομιλιών στο κόκπιτ του αεροσκάφους, αλλά και από τους καταγραφείς των δεδομένων πτήσης, σύμφωνα με επίκληση των πηγών που έχουν ενημερωθεί για το θέμα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει τη δημοσιογραφική αναφορά του Bloomberg.

