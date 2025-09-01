Ινδονησία: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας ενόψει νέων διαδηλώσεων - Real.gr

Οι ινδονησιακές αρχές αυξάνουν κι ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας, καθώς μέσα στην ημέρα αναμένονται νέες μαζικές κινητοποιήσεις, λίγα 24ωρα μετά τις διαδηλώσεις και τα βίαια επεισόδια σε όλη τη χώρα με 6 νεκρούς, που εξώθησαν τον πρόεδρο Πραμπόβο Σουμπιάντο να διαμηνύσει πως επίκεται περισσότερη αυστηρότητα.

Οι κινητοποιήσεις εκτυλίσσονταν αρχικά μάλλον σε ατμόσφαιρα ηρεμίας την 25η Αυγούστου. Τα πράγματα όμως εκτραχύνθηκαν μετά τον θάνατο, την Πέμπτη, οδηγού μοτοταξί τον οποίο έριξε κάτω όχημα της αστυνομίας στην Τζακάρτα. Το βίντεο της τραγωδίας γνώρισε τεράστια διάδοση.

Οι διαδηλώσεις εξαπλώθηκαν και σε άλλες μεγάλες πόλεις, ιδίως στη Γιογκγιακάρτα, στην Μπαντούνγκ, στη Σαμάρανγκ και στη Σουραμπάγια στην Ιάβα, καθώς και στη Μένταν, στην επαρχία Βόρεια Σουμάτρα.

Νέες κινητοποιήσεις, με τη συμμετοχή ιδίως φοιτητών, αναμένεται να οργανωθούν σήμερα σε διάφορες πόλεις του αχανούς αρχιπελάγους.

Πρόκειται για τις πιο μαζικές και πιο βίαιες κινητοποιήσεις αφότου ανέλαβε την εξουσία ο Πραμπόβο Σουμπιάντο, τον Οκτώβριο του 2024.

Χθες Κυριακή, σε ομιλία του μπροστά στο μέγαρο της προεδρίας, ο αρχηγός του κράτους εν μέρει ικανοποίησε αιτήματα των διαδηλωτών, ανακοινώνοντας πως ακυρώνονται βουλευτικά επιδόματα κι αποζημιώσεις που ξεσήκωσαν κατακραυγή.

Ταυτόχρονα, διαβεβαιώνοντας πως «το δικαίωμα στις ειρηνικές συγκεντρώσεις πρέπει να γίνεται σεβαστό και να προστατεύεται», απηύθυνε προειδοποίηση: «Δεν μπορούμε να αρνηθούμε πως υπάρχουν ενδείξεις για παράνομες ενέργειες» πως κάποιοι ολισθαίνουν στην «προδοσία» και στην «τρομοκρατία», τόνισε.

Ο υπουργός Άμυνας Σιάφρι Σιαμσεντίν ανέφερε κατόπιν ότι οι αρχές δεν θα διστάσουν να λάβουν «αυστηρά μέτρα σε βάρος ταραχοποιών κι πλιατσικολόγων» αν εισβάλουν σε ιδιωτικούς χώρους ή δημόσιους θεσμούς.

Στα επεισόδια προστέθηκαν τα τελευταία βράδια λεηλασίες σπιτιών βουλευτών και του υπουργού Οικονομικών Σρι Μουλγιανί Ιντραουάτι.

Σήμερα η αστυνομία έστησε φυλάκια για ελέγχους στην Τζακάρτα. Εκπρόσωπός της ανήγγειλε εξάλλου χθες συχνές περιπολίες για την «προστασία» των πολιτών και για να αποκατασταθεί το γενικό αίσθημα της ασφάλειας.

Ο απολογισμός των θυμάτων γίνεται ολοένα βαρύτερος, έφθασε τους έξι νεκρούς.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Παρασκευή στην Μακασάρ, στη νήσο Νότια Κελέβη, όταν δημόσιο κτίριο πυρπολήθηκε από ταραχοποιούς, σύμφωνα με τις αρχές.

Ακόμη ένας άνθρωπος σκοτώθηκε την Παρασκευή, επίσης στη Μακασάρ, ξυλοκοπήθηκε από πλήθος που υποπτευόταν ότι δούλευε στην ασφάλεια, είπε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φάντλι Ταχάρ, της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Στη Γιογκγιακάρτα (κεντρικά), πανεπιστήμιο ανακοίνωσε τον θάνατο φοιτητή του κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Προχθές Σάββατο, η πλατφόρμα TikTok ανακοίνωσε πως αναστέλλεται για «μερικές ημέρες» η λειτουργία «live» (απευθείας) στην Ινδονησία, εξαιτίας «της κλιμάκωσης της βίας» στις διαδηλώσεις.

Προεξοφλώντας τη συνέχιση των διαδηλώσεων, σχολεία στην Τζακάρτα ανακοίνωσαν πως τα μαθήματά τους θα παραδίδονται ψηφιακά ως τουλάχιστον αύριο Τρίτη. Στους υπαλλήλους του δήμου της πρωτεύουσας έγινε έκκληση να εργαστούν εξ αποστάσεως, αν είναι εφικτό.