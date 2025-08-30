Ινδονησία: Διαδηλωτές πυρπόλησαν κτίριο περιφερειακού συμβουλίου – Τουλάχιστον τρεις νεκροί - Real.gr

«Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και ένας κατέληξε στο νοσοκομείο. Παγιδεύτηκαν στο φλεγόμενο κτήριο», δήλωσε στο AFP ο Ραχμάτ Μαπατόμπα, γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου στη Μακάσαρ, τη μεγαλύτερη πόλη της νήσου Σουλαουέζι. Αφηγήθηκε πως διαδηλωτές εισέβαλαν στα γραφεία και τα πυρπόλησαν, εν μέσω κύματος διαμαρτυρίας σε διάφορες πόλεις της Ινδονησίας μετά τον θάνατο ενός οδηγού δίκυκλου ταξί που παρασύρθηκε από περιπολικό της αστυνομίας.
Στην πρωτεύουσα Τζακάρτα εκατοντάδες διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, οι οποίοι έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το εξαγριωμένο πλήθος.
POLRES METRO JAKARTA TIMUR
Kejadian pagi ini 30-8-2025
Kerusakan dampak aksi masa pic.twitter.com/DRLP0mD2dG
— Yuyun Yuniar ⚖️⭐ (@YuniTabriz) August 30, 2025