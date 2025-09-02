Ινδονησία: Είκοσι αγνοούμενοι μετά τις διαδηλώσεις - Real.gr

Τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι αγνοούνται μετά τις διαδηλώσεις και τα βίαια επεισόδια που συνταράσσουν την Ινδονησία από την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε σήμερα οργάνωση που υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα στο κράτος της Ασίας.

«Έπειτα από έρευνες και επαληθεύσεις, είκοσι άνθρωποι παραμένει αδύνατο να βρεθούν», ανέφερε η Επιτροπή για τους εξαφανισθέντες και τα θύματα βίας (KontraS) σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.

Αρχικά, οι διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν την 25η Αυγούστου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για επιδόματα και αποζημιώσεις σε κοινοβουλευτικούς, ήταν ειρηνικές, όμως τα πράγματα πήραν πολύ διαφορετική τροπή μετά τον θάνατο, την Πέμπτη, οδηγού μοτοταξί τον οποίο έριξε κάτω όχημα της αστυνομίας στην Τζακάρτα. Έκτοτε, οι νεκροί έφτασαν τους έξι.

Η KontraS διευκρίνισε πως οι 20 άνθρωποι εξαφανίστηκαν στην Μπαντούνγκ, στην Τζακάρτα και στη Ντεπόκ, κοντά στην πρωτεύουσα, όπως και σε «άγνωστη» τοποθεσία.

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν ξανά χθες σε αστικά κέντρα του πελώριου αρχιπελάγους. Ο στρατός αναπτύχθηκε στους δρόμους της Τζακάρτας. Αναμένεται να οργανωθούν νέες κινητοποιήσεις.

Πρόκειται για τις πιο μαζικές και πιο βίαιες κινητοποιήσεις αφότου ανέλαβε την εξουσία ο πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο, τον Οκτώβριο του 2024.

Ο ΟΗΕ κάλεσε χθες να διενεργηθούν ταχείες, διεξοδικές και διαφανείς έρευνες για τους θανάτους των έξι ανθρώπων στις συγκεντρώσεις που κατεστάλησαν βίαια από τις δυνάμεις επιβολής της τάξης.