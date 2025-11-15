Ινδονησία: Έντεκα νεκροί και 12 αγνοούμενοι εξαιτίας κατολίσθησης - Real.gr

Σε 11 ανέρχεται αριθμός των νεκρών από την κατολίσθηση που σημειώθηκε την Πέμπτη στο μεγάλο νησί Ιάβα της Ινδονησίας, ενώ άλλοι 12 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, δήλωσαν σήμερα το απόγευμα οι τοπικές αρχές, σε νεότερο απολογισμό της καταστροφής.

Η κατολίσθηση έπληξε τρία χωριά στην περιοχή της Τσίλατσαπ, στην κεντρική Ιάβα, την Πέμπτη το βράδυ, θάβοντας σπίτια και προκαλώντας ζημιές σε άλλα.

«Έως το απόγευμα του Σαββάτου, ο αριθμός των θυμάτων που βρέθηκαν νεκρά είχε αυξηθεί σε 11, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για 12 άλλα άτομα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μουχαμάντ Αμπτουλάχ, επικεφαλής των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

Περισσότεροι από 700 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων μελών της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, του στρατού, της αστυνομίας και εθελοντών, συμμετέχουν στις έρευνες, τρίτη ημέρα ερευνών.

Στις αρχές της εβδομάδας, η ινδονησιακή μετεωρολογική, κλιματολογική και γεωφυσική υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για «ακραίο» κίνδυνο. Η υπηρεσία προειδοποίησε ότι σε τομείς του αρχιπελάγους αναμένονταν ισχυρές βροχοπτώσεις που μπορούσαν να προκαλέσουν καταστροφές.

Στην Ινδονησία είναι συχνές οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις την περίοδο των βροχών, που κατά κανόνα εκτείνεται από τον Νοέμβριο ως τον Απρίλιο.

Η κλιματική αλλαγή επιτείνει τη σφοδρότητα των καταιγίδων, αυξάνει τις ποσότητες κατακρημνίσεων και την ένταση των ανέμων.

Ξαφνικές πλημμύρες στην ινδονησιακή επαρχία Παπούα στις αρχές του μήνα στοίχισαν τη ζωή σε 15 ανθρώπους, ενώ άλλοι οκτώ κηρύχτηκαν αγνοούμενοι.

Τον Σεπτέμβριο, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πλημμυρών στο Μπαλί, των χειρότερων της δεκαετίας στο τουριστικό νησί, σύμφωνα με τη μετεωρολογική, κλιματολογική και γεωφυσική υπηρεσία της Ινδονησίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters