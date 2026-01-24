Quantcast
Ινδονησία: Επτά νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι μετά από κατολίσθηση - Real.gr
Ινδονησία: Επτά νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι μετά από κατολίσθηση

10:30, 24/01/2026
File/Reuters

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση που προκλήθηκε λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων σε χωριό στην Ινδονησία, ενώ δεκάδες είναι οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τις αρχές.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε σε ένα μικρό χωριό στην περιοχή Δυτικό Μπαντούνγκ στην επαρχία της Δυτικής Ιάβας αργά χθες, ύστερα από ώρες έντονης βροχόπτωσης, δήλωσε ο επικεφαλής του χωριού Νουρ Αουαλουντίν Λούμπις.

Έως σήμερα, έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος επτά ανθρώπων ενώ αγνοείται η τύχη άλλων 93.

«Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλοι όσοι θεωρούνται αγνοούμενοι έχουν θαφτεί (στις λάσπες). Κάποιοι μπορεί να εγκατέλειψαν την περιοχή από μόνοι τους», δήλωσε ο Αουαλουντίν.

Η Ινδονησία πλήττεται συχνά από φυσικές καταστροφές, όπως πλημμύρες και κατολισθήσεις, λόγω της μορφολογίας του εδάφους της, του τροπικού κλίματος και των παρατεταμένων περιόδων βροχής.

 


 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

