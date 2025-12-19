Ινδονησία: Φρικτός θάνατος για 10χρονο – Τον άρπαξε κροκόδειλος- ΒΙΝΤΕΟ ΣΟΚ - Real.gr

Ένα 10χρονο αγόρι βρήκε τραγικό θάνατο στην Ινδονησία, όταν έπεσε θύμα επίθεσης από κροκόδειλο ενώ κολυμπούσε μαζί με φίλους του.

Το περιστατικό συνέβη στον ποταμό Ινγκόι, στη βόρεια Ινδονησία, το απόγευμα της Τρίτης. Τοπικά μέσα ανέφεραν ότι ο μικρός Αφάν αρπάχτηκε από τον κροκόδειλο και καλούσε σε βοήθεια, ενώ τα δύο αγόρια που κολυμπούσαν μαζί του κατάφεραν να ξεφύγουν και ειδοποίησαν τους κατοίκους της περιοχής.

Μάρτυρες περιέγραψαν σοκαριστικές σκηνές, με το ερπετό να αναδύεται από το νερό κρατώντας το άψυχο σώμα του 10χρονου. Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του κροκοδείλου, που ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης κοντά σε προβλήτα χωριού. Στην ίδια περιοχή βρέθηκε και η σορός του Αφάν.

Ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας τόνισε ότι η περιοχή είναι γνωστή για παρουσία κροκοδείλων και προειδοποίησε τους κατοίκους για τον κίνδυνο, τονίζοντας την ανάγκη αυξημένης προσοχής.

