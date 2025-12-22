Ινδονησία: Νέες πλημμύρες σαρώνουν την Ιάβα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

A severe flash flood struck the Guci Tourism Area in Tegal Regency, Central Java, Indonesia, on December 20, 2025, causing significant damage but no reported casualties.#wicnews #Indonesia #FlashFlood #GuciTourism #CentralJava #TegalRegency #NaturalDisaster #FloodDamage… pic.twitter.com/jLv5JksVOu
Από το όρος Semeru ποτάμια παγωμένης λάβας προκάλεσαν νέα καταστροφή μετά τις νέες βροχοπτώσεις, ενώ ήδη στην Ινδονησία έχουν χαθεί 900 ζωές κι έχουν καταστραφεί 100.000 σπίτια.
Εργάτης περισυλλογής άμμου παγιδεύτηκε στον ποταμό Curup όπου η στάθμη ανέβηκε ξαφνικά σε πρωτοφανές επίπεδο, αφανίζοντας τα ορυχεία της Lumajang, στην ανατολική Ιάβα.
This afternoon, cold lava floods from Mount Semeru struck again after heavy rainfall in the summit area. 🇮🇩
One sand miner was reportedly trapped while working along the river as the water level suddenly rose.
The fast-moving flow, carrying thick mud and large rocks, swept…
Βίντεο από την κεντρική Ιάβα και την περιοχή Guci, αποτυπώνουν την καταστροφή.
Another video of flash flooding caused by heavy rainfall this evening in Guci, Tegal Regency, Central Java, Indonesia 🇮🇩.(Dec 20)
Οι κατολισθήσεις χαρακτηρίζονται «βιβλικές».
Heavy flooding due to river overflow in Curup, Rejang Lebong Regency, Bengkulu Province, Indonesia.
December 21, 2025🇮🇩
