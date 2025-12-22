Ινδονησία: Νέες πλημμύρες σαρώνουν την Ιάβα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
16:15, 22/12/2025
Ο μήνας των 2.000 νεκρών για τη Νοτιοανατολική Ασία με θύματα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ινδονησία, τη Σρι Λάνκα, την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία και το Βιετνάμ, κλείνει με νέες πλημμύρες στην Ανατολική Ιάβα.


Από το όρος Semeru ποτάμια παγωμένης λάβας προκάλεσαν νέα καταστροφή μετά τις νέες βροχοπτώσεις, ενώ ήδη στην Ινδονησία έχουν χαθεί 900 ζωές κι έχουν καταστραφεί 100.000 σπίτια.

Εργάτης περισυλλογής άμμου παγιδεύτηκε στον ποταμό Curup όπου η στάθμη ανέβηκε ξαφνικά σε πρωτοφανές επίπεδο, αφανίζοντας τα ορυχεία της Lumajang, στην ανατολική Ιάβα.


Βίντεο από την κεντρική Ιάβα και την περιοχή Guci, αποτυπώνουν την καταστροφή.


Οι κατολισθήσεις χαρακτηρίζονται «βιβλικές».

 

