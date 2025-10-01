Ινδονησία: Περισσότερα από 9.000 παιδιά έχουν υποστεί τροφική δηλητηρίαση από δωρεάν σχολικά γεύματα - Real.gr

Περισσότερα από 9.000 παιδιά στην Ινδονησία έχουν υποστεί τροφική δηλητηρίαση από δωρεάν σχολικά γεύματα φέτος, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία τροφίμων και φαρμάκων της χώρας, αριθμός που είναι υψηλότερος σε σχέση με τα μέχρι τώρα δεδομένα.

Οι περιπτώσεις τροφικής δηλητηρίασης έχουν προκαλέσει δημόσια κατακραυγή και οργανισμοί υγείας ζητούν την αναστολή του προγράμματος των 10 δισεκ. δολαρίων του προέδρου Πραμπόβο Σουμπιάντο για τη διανομή δωρεάν σχολικών γευμάτων. Ο Πραβόμπο το αρνείται αυτό, λέγοντας ότι το ποσοστό αυτών που έχουν υποστεί δηλητηρίαση είναι μικρό.

Η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι 6.000 παιδιά έχουν υποστεί τροφική δηλητηρίαση.

Η υπηρεσία τροφίμων και φαρμάκων της Ινδονησίας δήλωσε σε ακρόαση στη βουλή ότι υπάρχουν 103 περιπτώσεις τροφικής δηλητηρίασης, που έχουν επηρεάσει 9.089 παιδιά από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο.

«Τον Αύγουστο, από τα τέλη του Ιουλίου, τα περιστατικά πραγματικά κορυφώθηκαν», δήλωσε στην ακρόαση αυτή ο Ταρούνα Ικράρ, επικεφαλής της υπηρεσίας, προσθέτοντας ότι τα προβλήματα προκύπτουν στα εργαστήρια παρασκευής όπου ετοιμάζονται τα γεύματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι περισσότερες τέτοιες κουζίνες που σχετίζονται με περιστατικά δηλητηριάσεων λειτουργούσαν λιγότερο από ένα μήνα.

Με βάση την έρευνα της υπηρεσίας, η δηλητηρίαση σχετίζεται με τη διανομή των γευμάτων τέσσερις ώρες μετά το μαγείρεμα, την ανεπαρκή συντήρηση των υλικών και την έλλειψη γνώσεων για την ασφάλεια των τροφίμων, δήλωσε ο Ικράρ.

Στην ίδια ακρόαση, ο Νταντάν Χινταγιάνα, επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Διατροφής που είναι αρμόδια για το πρόγραμμα, δήλωσε ότι τα περιστατικά δηλητηρίασης κατέγραψαν άλμα τους δύο προηγούμενους μήνες διότι τα εργαστήρια παρασκευής παραβιάζουν τα πρότυπα και τις διαδικασίες, όπως με το να προμηθεύονται υλικά τέσσερις ημέρες νωρίτερα, αντί για δύο όπως προβλέπεται. Ο Νταντάν δήλωσε ότι από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο, 6.517 παιδιά υπέστησαν τροφική δηλητηρίαση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ – Reuters