Ινδονησία: Πολλές πτήσεις προς το Μπαλί ακυρώθηκαν έπειτα από έκρηξη ηφαιστείου - Real.gr

Τουλάχιστον 20 πτήσεις προς και από το νησιωτικό θέρετρο Μπαλί στην Ινδονησία ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν και τρία αεροδρόμια στην επαρχία ανατολική Νούσα Τενγκάρα έκλεισαν λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Το ηφαίστειο Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι, που βρίσκεται στην επαρχία ανατολική Νούσα Τενγκάρα, εξερράγη χθες, Τρίτη, εκτοξεύοντας τέφρα σε ύψος 11 χιλιομέτρων και αναγκάζοντας την ηφαιστειολογική υπηρεσία της χώρας να ανεβάσει το επίπεδο συναγερμού στην ανώτατη βαθμίδα.

Εξερράγη και πάλι σήμερα το πρωί, σχηματίζοντας ένα σύννεφο τέφρας ύψους ενός χιλιομέτρου, ανέφερε η υπηρεσία σε μια ανακοίνωση. Τουλάχιστον 26 διεθνείς και εσωτερικές πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν, ανέφερε το υπουργείο Μεταφορών της Ινδονησίας σε μια ανακοίνωση, επηρεάζοντας περισσότερους από 14.000 επιβάτες.

