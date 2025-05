Ινδονησία: Σεισμός 6 Ρίχτερ στη χερσόνησο Μιναχάσα - Real.gr

Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την περιοχή Σουλαουέζι στην Ινδονησία, ανέφερε η Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της Ινδονησίας στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει πιθανότητα τσουνάμι.

Το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) εκτίμησε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,9 βαθμών, σε βάθος 109 χιλιομέτρων (68 μίλια).

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για ζημιές ή θύματα.

🔔#Earthquake (#gempa) M6.2 occurred 155 km W of #Gorontalo (#Indonesia) 7 min ago (local time 20:51:45). More info at:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/WHuJO9wv4p

🖥https://t.co/LnlMiNQSSD pic.twitter.com/b0LHW26i5r

— EMSC (@LastQuake) May 3, 2025