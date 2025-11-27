Ινδονησία: Σεισμός 6,6 βαθμών στα ανοικτά της Σουμάτρα - Real.gr

Quantcast
Ινδονησία: Σεισμός 6,6 βαθμών στα ανοικτά της Σουμάτρα
Ινδονησία: Σεισμός 6,6 βαθμών στα ανοικτά της Σουμάτρα

08:58, 27/11/2025
Ινδονησία: Σεισμός 6,6 βαθμών στα ανοικτά της Σουμάτρα

Σεισμός μεγέθους 6,6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα σε ένα μικρό νησί βορειοδυτικά της Σουμάτρα στην Ινδονησία, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών των ΗΠΑ (USGS), με τις αρχές να επισημαίνουν ότι προς το παρόν δεν έχουν καταγραφεί ζημιές.

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 11:56 (τοπική ώρα, 06:56 ώρα Ελλάδας), εντοπίζεται στο νησί Σιμεουλούε και είχε εστιακό βάθος 25 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το USGS, το οποίο εκτίμησε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι.

Ωστόσο η ινδονησιακή υπηρεσία BMKG ανακοίνωσε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,3 βαθμών και το εστιακό του βάθος ήταν στα 10 χιλιόμετρα, όμως πρόσθεσε ότι η δόνηση αυτή δεν μπορεί να προκαλέσει τσουνάμι.

Η Ινδονησία συγκλονίζεται συχνά από σεισμούς καθώς βρίσκεται στον «Δακτυλίδι της Φωτιάς» στον Ειρηνικού, μια περιοχή έντονης σεισμικής δραστηριότητας όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η οποία εκτείνεται από την Ιαπωνία μέσω της νοτιοανατολικής Ασίας σε όλη τη λεκάνη του Ειρηνικού Ωκεανού.

