Ινδονησία: Τρεις νεκροί από την κατάρρευση οικοτροφείου - Οι διασώστες αναζητούν στα συντρίμμια 38 αγνοούμενους - Real.gr

Ινδονησία: Τρεις νεκροί από την κατάρρευση οικοτροφείου - Οι διασώστες αναζητούν στα συντρίμμια 38 αγνοούμενους
Ινδονησία: Τρεις νεκροί από την κατάρρευση οικοτροφείου – Οι διασώστες αναζητούν στα συντρίμμια 38 αγνοούμενους

13:15, 30/09/2025
Ινδονησία: Τρεις νεκροί από την κατάρρευση οικοτροφείου – Οι διασώστες αναζητούν στα συντρίμμια 38 αγνοούμενους

Διασώστες στην Ινδονησία δίνουν σήμερα αγώνα για να εντοπίσουν 38 ανθρώπους που φέρεται ότι έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια ενός ισλαμικού σχολείου, το οποίο κατέρρευσε στην Ανατολική Ιάβα στη διάρκεια της μεσημεριανής προσευχής με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι, σύμφωνα με αξιωματούχους της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.

Τρεις άνθρωποι επιβεβαιώθηκε ότι είναι νεκροί και 99 είναι εκείνοι που επέζησαν μετά την κατάρρευση χθες, Δευτέρα, του οικοτροφείου Αλ Κοζίνι στην πόλη Σιντοάρτζο, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 780 χιλιομέτρων ανατολικά της Τζακάρτα, σύμφωνα με τον Μοχάμεντ Σιάφι, επικεφαλής της ινδονησιακής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης.

Νωρίτερα σήμερα ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών Αμπντούλ Μουχάρι δήλωσε ότι το ασταθές κτίριο κατέρρευσε στη διάρκεια οικοδομικών εργασιών.

“Αυτό το αιφνίδιο συμβάν προκάλεσε πτώση δομικών υλικών πάνω σε δεκάδες μαθητές και εργαζόμενους”, είπε.

 

Όπως πρόσθεσε ο ίδιος, οι διασώστες χρησιμοποιούν βαρύ εξοπλισμό, όπως έναν εκσκαφέα και ένα γερανό, για να μετακινήσουν τα ογκώδη συντρίμμια.

Ένας αξιωματούχος της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, ο Νανάνγκ Σιτζίτ, είχε ωστόσο δηλώσει ότι, επειδή αγνοούνται 38 άνθρωποι, οι αρχές δεν θα χρησιμοποιήσουν βαρύ εξοπλισμό από τον φόβο μήπως καταρρεύσει και το υπόλοιπο οικοδόμημα.

Σύμφωνα με τον Αμπντούλ, σχεδόν 80 από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Πλάνα που μετέδωσε το ειδησεογραφικό δίκτυο KompasTV δείχνουν οικογένειες μαθητών συγκεντρωμένες μπροστά από ένα πίνακα ανακοινώσεων αναζητώντας τους δικούς τους ανάμεσα στην λίστα με τα ονόματα των επιζώντων.

Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών ανακοίνωσε ότι τα θεμέλια του κτιρίου δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν το βάρος της κατασκευής του τέταρτου ορόφου του.

Ο επιστάτης του οικοτροφείου Αμπντούς Σαλάμ Μουτζίμπ δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Antara ότι οι κατασκευαστικές εργασίες στο κτίριο είχαν ολοκληρωθεί πριν από την προσευχή, αλλά είπε ότι τα θεμέλια δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν το οικοδόμημα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP 

