Ινδονησία: Ακυρώθηκαν πτήσεις από και προς το Μπαλί λόγω έκρηξης ηφαιστείου

Οι ακυρώσεις αυτές οφείλονται στην έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι, στο νησί Φλόρες, που βρίσκεται περίπου 800 χιλιόμετρα ανατολικά του Μπαλί, εκτινάσσοντας ηφαιστειακή τέφρα και καπνό σε ύψος 9 χιλιομέτρων.

Το ηφαίστειο αυτό με ύψος 1.703 μέτρα έχει εκραγεί αρκετές φορές τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας τον θάνατο 9 ανθρώπων, τον τραυματισμό 31 και υποχρεώνοντας 11.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, σύμφωνα με τις ινδονησιακές αρχές.

«Λόγω της ηφαιστειακής τέφρας από την έκρηξη του Λεβοτόμπι στην Ινδονησία, δεν είναι ασφαλές επί του παρόντος να πραγματοποιούνται πτήσεις από και προς το Μπαλί», διευκρίνισε η εταιρεία Jetstar σε οδηγία της προς τους ταξιδιώτες.

Australian passengers departing for Bali have been interrupted by a volcanic eruption near the popular destination, forcing three airlines to cancel flights.

