Ινδονησία: Απελευθερώθηκε Νεοζηλανδός πιλότος που είχαν απαγάγει αντάρτες στην Παπούα

Κοινή ειδική δύναμη, αποτελούμενη από αστυνομικούς και στρατιωτικούς, τον ανέκτησε σήμερα το πρωί σε χωριό της περιοχής Ντούγκα, σύμφωνα με τον κ. Ραμαντάνι.

Ο πιλότος από τη Νέα Ζηλανδία υποβλήθηκε σε ιατρικές και ψυχολογικές εξετάσεις προτού μεταφερθεί αεροπορικώς στην πόλη Τιμίκα, επίσης στην Παπούα.

«Είναι σώος» και συνομίλησε με την οικογένειά του, ανακοίνωσε η νεοζηλανδική κυβέρνηση.

Αργότερα εντός της ημέρας αξιωματούχοι της ινδονησιακής ειδικής δύναμης πρόκειται να παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου, ανέφερε ο κ. Ραμαντάνι.

There is hope for the release of a pilot captured by West New Guinea separatists

In February 2023, Philip Mertens, a pilot for New Zealand's Susi Air, arrived on the western part of the island of New Guinea, delivering workers to build a hospital. Separatists burned the plane… pic.twitter.com/dzob1c8WQi