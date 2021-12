Ινδονησία: Εξερράγη το ηφαίστειο Σεμέρου εκτοξεύοντας τέφρα στον ουρανό - Βίντεο

Casualties reported after Massive Mount Semeru eruption in Indonesia makes terrified locals flee. #erupsi #semeru pic.twitter.com/cJ8qu258Co

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η BNPB φαίνονται κάτοικοι της περιοχής να τρέχουν, καθώς ο καπνός και η τέφρα που υψώνονται καλύπτουν χωριά στην επαρχία Ανατολική Ιάβα.

Ηφαιστειακή τέφρα και θερμές μάζες αέρα καταγράφηκαν στην περιοχή γύρω στις 3 το απόγευμα τοπική ώρα, δήλωσε ο Αμπντούλ Μουχάρι, ένας αξιωματούχος της BNPB.

Ο Τορικούλ Χακ, επικεφαλής της περιφέρειας της Λουματζάνγκ, κοντά στο Σεμέρου, είπε στο Reuters ότι ο δρόμος και η γέφυρα που συνδέει το Λουματζάνγκ με τη διπλανή πόλη Μαλάνγκ έχουν υποστεί ζημιές.

NEW - Indonesia's Mount Semeru volcano in East Java erupts sending ash 40,000ft into the sky as locals flee.pic.twitter.com/8cWNpJKfPc