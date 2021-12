Ινδονησία: Εξερράγη το ηφαίστειο Σεμέρου - Τουλάχιστον 1 νεκρός και 41 τραυματίες - Βίντεο

Σε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα αξιωματούχοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης διακρίνονται κάτοικοι, μεταξύ αυτών παιδιά, να τρέχουν για να βρουν ασφαλές καταφύγιο, την ώρα που σύννεφα καπνού και τέφρας υψώνονται καλύπτοντας τα διπλανά χωριά στην επαρχία Ανατολική Ιάβα.

Casualties reported after Massive Mount Semeru eruption in Indonesia makes terrified locals flee. #erupsi #semeru pic.twitter.com/cJ8qu258Co

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της περιοχής Λουματζάνγκ, Ιντάχ Μασντάρ, είπε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 41 άνθρωποι έχουν υποστεί εγκαύματα.

Χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας της έκρηξης του ηφαιστείου, καθώς ποτάμια λάβας έφθαναν στα χωριά τους.

«Πολλές περιοχές βυθίστηκαν στο σκοτάδι, αφότου καλύφθηκαν από την ηφαιστειακή τέφρα», περιέγραψε ο εκπρόσωπος της BNPB Αμπντούλ Μουχάρι.

Η τελευταία μεγάλη έκρηξη του Σεμέρου σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2020. Είχε και τότε προκαλέσει την εκκένωση χιλιάδων ανθρώπων.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η BNPB φαίνονται κάτοικοι της περιοχής να τρέχουν, καθώς ο καπνός και η τέφρα που υψώνονται καλύπτουν χωριά στην επαρχία Ανατολική Ιάβα.

Ηφαιστειακή τέφρα και θερμές μάζες αέρα καταγράφηκαν στην περιοχή γύρω στις 3 το απόγευμα τοπική ώρα, δήλωσε ο Αμπντούλ Μουχάρι, ένας αξιωματούχος της BNPB.

Ο Τορικούλ Χακ, επικεφαλής της περιφέρειας της Λουματζάνγκ, κοντά στο Σεμέρου, είπε στο Reuters ότι ο δρόμος και η γέφυρα που συνδέει το Λουματζάνγκ με τη διπλανή πόλη Μαλάνγκ έχουν υποστεί ζημιές.

NEW - Indonesia's Mount Semeru volcano in East Java erupts sending ash 40,000ft into the sky as locals flee.pic.twitter.com/8cWNpJKfPc