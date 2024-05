Ινδονησία: Νέα έκρηξη του ηφαιστείου Μαράπι, προειδοποιήσεις για πιθανές ροές κρύας λάβας - ΒΙΝΤΕΟ

Οι αρχές έχουν εδώ και εβδομάδες ανεβάσει το επίπεδο συναγερμού για το ηφαίστειο αυτό, που είναι ένα από τα πιο ενεργά της Ινδονησίας, στην δεύτερη βαθμίδα τετραβάθμιας κλίμακας και συνιστούν στον πληθυσμό αποφεύγει ζώνη 4,5 χιλιομέτρων γύρω από τον κρατήρα του, η οποία έχει αποκλειστεί.

@_HelenDale Large-scale eruption occurs at Marapi volcano in Sumatra, Indonesia pic.twitter.com/V7thVVCwY8

Οι κάτοικοι καλούνται να αποφεύγουν «ρεύματα νερού που πηγάζουν από το ηφαίστειο Μαράπι και να βρίσκονται σε επαγρύπνηση για πιθανό κίνδυνο (ροών) κρύας λάβας, ιδιαίτερα όταν βρέχει», δήλωσε ο εκπρόσωπος της εθνικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών Αμπντούλ Μουχάρι.

Η κρύα λάβα είναι ένα μείγμα ηφαιστειακών υλικών, που περιέχει τέφρα, άμμο και βράχια, και παρασύρεται από τη βροχή στις πλαγιές ενός ηφαιστείου.

Mount Marapi has erupted. A cloud of ash is seen rising into the sky.#ValyrioUdrir#HighValyrian#Jaehor#Volcano#Marapi#EndieSumatra#WestSumatra#Indonesiapic.twitter.com/VJi1GfBhfr