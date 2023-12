Ινδονησία: Πάνω από 100 πρόσφυγες Ροχίνγκια έφτασαν στη χώρα - Κάτοικοι απειλούν να τους στείλουν πίσω στη θάλασσα

«Όταν έφθασα, οι πρόσφυγες Ροχίνγκια ήταν ήδη στην παραλία», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ντόφα Φάντλι, επικεφαλής του χωριού Λε Μεουλεέ, στο νησί Σαμπάνγκ, στην επαρχία Άτσεχ. «Οι Ροχίνγκια, συνολικά 139, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και γυναικών» έφθασαν στο νησί τη νύχτα, δήλωσε ο ίδιος.

Ugly Truth & Utter Foolishness !!

The Second Largest Ms Populated Country - Indonesia

But

Rohingya Ms are Not Welcome

Saying" Rohingya Ms are threat to the country, they are not allowed to enter inside"

Whereas

Indian Govt Treating Rohigyas as " Damad " of Hindustan pic.twitter.com/4yEMS03CDt