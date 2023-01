Ινδονησία: Περισσότερα από 120 κτίρια καταστράφηκαν από τον ισχυρό σεισμό

Το χειρότερο πλήγμα από το χτύπημα του Εγκέλαδου υπέστησαν τα νησιά Τανιμπάρ, όπου καταστράφηκαν 92 σπίτια, ένα σχολείο και ένα συγκρότημα γραφείων, σύμφωνα με τον Αμπντούλ Μουχάρι, εκπρόσωπο της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Στα νησιά Μπάρατ Ντάγια καταστράφηκαν άλλα 32 σπίτια και δύο σχολεία, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

Ο Μουχάρι υπογράμμισε πως δεν αναφέρθηκαν θύματα ή σοβαροί τραυματισμοί, παρότι ο σεισμός ήταν ισχυρός, εν μέρει λόγω του μεγάλου εστιακού βάθους (131 χλμ).

Ground cracking in East Nusa Tenggara Province (NTT) due to the 7.6 magnitude earthquake on the Tanimbar Islands - Banda Sea in #Indonesia yesterday ??

