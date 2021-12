Ινδονησία: Σεισμός μεγέθους 7,2 Ρίχτερ στα νησιά Μπάρατ Ντάγια - Βίντεο

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές.

?? Breaking News!

At 01:25 local time in the region between Indonesia's Kepulauan Barat Daya archipelago and East Timor, A very strong earthquake with a magnitude of 7.3 occurred!#earthquake#gempabumipic.twitter.com/LUHFLzQsw7