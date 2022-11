Ινδονησία: Στους 162 νεκρούς έφτασαν τα θύματα από τον σεισμό στη Δυτική Ιάβα

Πρωτύτερος απολογισμός που ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών BNPB έκανε λόγο για 62 θύματα.

Εκατοντάδες είναι επίσης οι τραυματίες και πάνω από 13.000 οι εκτοπισμένοι.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε κοντά στην πόλη Σιαντζούρ, περίπου 75 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Τζακάρτα.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών BNPB είχε αναφέρει αρχικά ότι 62 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Τουλάχιστον 25 παρέμεναν παγιδευμένοι στα συντρίμμια των κτιρίων που κατέρρευσαν, πριν ανακοινωθεί ο νέος τραγικός υπολογισμός. Ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας, ο Αμπντούλ Μουχάρι, είπε ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο κυβερνήτης της Δυτικής Ιάβας, ο Ριντουάν Καμίλ, είπε στους δημοσιογράφους ότι κατέρρευσαν ή υπέστησαν ζημιές πάρα πολλά κτίρια. «Υπάρχουν κάτοικοι παγιδευμένοι σε απομονωμένες περιοχές (…) για αυτό υποθέτουμε ότι ο αριθμός των τραυματιών και των νεκρών θα αυξηθεί», πρόσθεσε.

BREAKING ???? : Death toll rises to 46

At least 46 people have been killed in an earthquake on Indonesia’s main island of #Java, with another 700 injured, a government official says – AP

??Warning Graphic Footage??#Indonesia#Earthquakepic.twitter.com/NmrQUvqtOj