Ινδονησία: Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών που κατηγορούν τον απερχόμενο πρόεδρο Ουιντόντο για νεποτισμό

Την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωναν έξω από το Κοινοβούλιο, ο αντιπρόεδρός του ανακοίνωσε ότι η προτεινόμενη αναθεώρηση του εκλογικού νόμου εγκαταλείπεται, τουλάχιστον για αυτές τις εκλογές που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο. «Αποφασίστηκε επισήμως ότι η αναθεώρηση του νόμου για τις περιφερειακές εκλογές δεν μπορεί να γίνει. Αυτό σημαίνει ότι η σημερινή αναθεώρηση ματαιώνεται» είπε στους δημοσιογράφους ο Σούφμι Ντάσκο Αχμάντ.

Οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε λάστιχα και φώναζαν συνθήματα κατά του Ουιντόντο, ο οποίος θα αποχωρήσει από το αξίωμά του τον Οκτώβριο. Νέος πρόεδρος της Ινδονησίας έχει εκλεγεί από τον Φεβρουάριο ο νυν υπουργός Άμυνας Πραμπόβο Σουμπιάντο.

Μια χούφτα διαδηλωτές ανέτρεψαν έναν φράκτη και επιχείρησαν να διεισδύσουν στο Κοινοβούλιο αλλά η αστυνομία τους απέτρεψε, χρησιμοποιώντας νερό υπό πίεση και δακρυγόνα. «Ήρθα εδώ σήμερα επειδή η χώρα μου είναι στο χείλος της καταστροφής. Οι βουλευτές εξαπάτησαν τον λαό», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 64χρονος Μουχάμαντ Σάλεχ Ζακαρία.

Διαδηλώσεις έγιναν επίσης στη Γιογκιακάρτα, το Μακάσαρ, το Μπαντούνγκ και το Σεμάρανγκ.

Thousands of people have taken to the streets in multiple cities across Indonesia to protest against attempted revisions to the country’s election law.

— in pictures https://t.co/d78iF4qV5xpic.twitter.com/QSHr5v3YrG