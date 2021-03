Ινδονησία: Τεράστια πυρκαγιά σε διυλιστήριο - Τουλάχιστον 5 τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-Sputnik

Εκατοντάδες οχήματα της πυροσβεστικής έχουν αναπτυχθεί στο διυλιστήριο και καταβάλλουν προσπάθεια να σβήσουν τις φλόγες.

Κατά τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη και η φωτιά στο διυλιστήριο Μπαλονγκάν πιθανόν οφείλονταν σε κεραυνό.

#BREAKINGNEWS Massive explosion occurred at the Balongan oil refinery, in the #Indramayu area of West Java province. The explosion was heard up to a radius of dozens of kilometres from the epicentre. The cause behind the massive blast is still unclear. #Indonesiapic.twitter.com/kIC0rH5yBW