Ινδονησία: Το ηφαίστειο Λεβοτομπί εκρήγνυται ξανά, οι αρχές επεκτείνουν τη ζώνη ασφαλείας - Βίντεο

«Οι εκρήξεις που συνοδεύονται από έκλυση λάβας και αερίων στα δυτικά και νοτιοδυτικά του ηφαιστείου Λεβοτομπί Λακί-Λακί συνεχίζονται», δήλωσε ο Μουχαμάντ Ουαφίντ, επικεφαλής του Κέντρου Ηφαιστειολογίας της Ινδονησίας.

Οι ινδονησιακές αρχές σχεδιάζουν να επεκτείνουν τη ζώνη ασφαλείας γύρω από το ηφαίστειο στα εννέα χιλιόμετρα, από τα οκτώ χιλιόμετρα που είναι μέχρι σήμερα.

Η επιχείρηση εκκένωσης συνεχίζεται στην περιοχή, ενώ μέχρι το βράδυ της Παρασκευής υπολογιζόταν ότι περίπου 10.700 άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί από τις εστίες τους.

????Levotobi #volcano covered the Flores island with ash yesterday.

Tonight it erupted again. Portal to hell opens in Indonesia: fire, lava, lightning during the night... An impressive sight!

The ash affected nearby villages??#indonesiavolcano#WeatherForecast

Nov.7-8, 2024