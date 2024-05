Ινδονησία: Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλημμύρες και κατολισθήσεις - ΒΙΝΤΕΟ

«Συνολικά, 14 κάτοικοι έχασαν τη ζωή τους λόγω των πλημμυρών και των κατολισθήσεων στο Λουβού, στην επαρχία του Νότιου Σουλαουέζι», δήλωσε ο ίδιος.

Πάνω από 100 σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές και 42 παρασύρθηκαν, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε τέσσερις οδικές αρτηρίες και μια γέφυρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Heavy rains transformed the streets of Luwuk, Sulawesi, #Indonesia into flowing rivers

