Ινδονησία: Τουλάχιστον 16 νεκροί και 7 αγνοούμενοι από πλημμύρες και κατολισθήσεις στη Σουμάτρα - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Η περιοχή Κάρο κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων, με πέντε ανθρώπους να ανασύρονται νεκροί και άλλοι πέντε να εξακολουθούν να αγνοούνται μετά από υπερχείλιση ποταμού το Σάββατο.

Τα άλλα θύματα των καιρικών φαινομένων εντοπίστηκαν σε τρεις άλλες περιοχές της επαρχίας: Ντέλι Σερντάνγκ, Σάουθ Ταπανούλι και Πανάνγκ Λαουάς.

??AT LEAST 16 DEAD IN SUMATRA LANDSLIDES

Torrential rains triggered deadly landslides and flash floods across North Sumatra, Indonesia, leaving 16 dead and 6 missing.

Rescuers recovered bodies buried under mud and debris in Karo and South Tapanuli districts.

Villages were…