Ινδονησία: Τουλάχιστον 18 νεκροί και 5 αγνοούμενοι από πλημμύρες στο νησί Σουμάτρα

Καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις στην περιοχή Πεσισίρ Σελατάν της επαρχίας Δυτικής Σουμάτρας, εξωθώντας περίπου 46.000 ανθρώπους να αναζητήσουν καταφύγιο.

"Δεκαοκτώ άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί. Πέντε αγνοούνται", τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ντόνι Γκουσριζάλ, υποδιευθυντής της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών της περιοχές.

Torrential rains triggered flash floods and landslides have claimed at least 10 lives on Sumatra island #Indonesia and forced over 46,000 people to flee

