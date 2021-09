Ινδονησία: Τουλάχιστον 41 νεκροί, δεκάδες τραυματίες εξαιτίας πυρκαγιάς σε φυλακή - ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας σωφρονιστικών καταστημάτων της Ινδονησίας, η Ρίκα Απριάντι, δήλωσε πως «διενεργείται έρευνα για την αιτία» της φωτιάς, σημειώνοντας ότι ξέσπασε μέσα στη νύχτα, το διάστημα από τη 01:00 ως τις 02:00.

Η φυλακή εκκενώνεται, συμπλήρωσε η εκπρόσωπος, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό των εγκλείστων σ’ αυτή, αλλά αναγνωρίζοντας ότι είναι υπεράριθμοι. Η 3η Πτέρυγα της φυλακής της Τανγκεράνγκ, όπου κρατούνται πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που σχετίζονται με τη διακίνηση και τη χρήση ναρκωτικών, έχει ονομαστική χωρητικότητα 122 θέσεων.

Σύμφωνα με επίσημα κυβερνητικά δεδομένα, στη φυλακή συνολικής ονομαστικής χωρητικότητας 600 θέσεων βρίσκονταν 2.000 κρατούμενοι νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Το ινδονησιακό τηλεοπτικό δίκτυο Kompas μετέδωσε πλάνα στα οποία εικονίζονται άνδρες του πυροσβεστικού σώματος καθώς προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά επιχειρώντας στην οροφή της φυλακής.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Γιούσρι Γιούνους δήλωσε στο δίκτυο πως «η αρχική υποψία είναι πως η φωτιά οφειλόταν σε βραχυκύκλωμα».

