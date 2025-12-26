Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Χαιρετίζουν τις προσπάθειες της Σαουδικής Αραβίας να στηρίξουν την ασφάλεια στην Υεμένη, λέει το υπουργείο Εξωτερικών - Real.gr

Quantcast
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Χαιρετίζουν τις προσπάθειες της Σαουδικής Αραβίας να στηρίξουν την ασφάλεια στην Υεμένη, λέει το υπουργείο Εξωτερικών

12:45, 26/12/2025
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χαιρέτισαν τις προσπάθειες της Σαουδικής Αραβίας για στήριξη της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Υεμένη και διατηρούν τη δέσμευσή τους στο να υποστηρίξουν την ασφάλεια στη χώρα, ανέφερε σε σημερινή του ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ.

Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, ο κυριότερος υποστηρικτής της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, κάλεσε χθες, Πέμπτη, Υεμενίτες αυτονομιστές να αποκαταστήσουν την εξουσία της δεύτερης στα εδάφη που κατέλαβαν το τελευταίο διάστημα.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, το αυτονομιστικό κίνημα που είναι γνωστό με την ονομασία Συμβούλιο Μετάβασης του Νότου (ΣΜΝ) και συμμετέχει στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση κατέλαβε αχανείς εκτάσεις, που βρίσκονταν στα χέρια άλλων κυβερνητικών στρατευμάτων — και τονίζει πως πλέον ελέγχει το σύνολο των εδαφών της πάλαι ποτέ Νότιας Υεμένης, ανεξάρτητου κράτους από το 1967 ως το 1990.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

