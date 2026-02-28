Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Ένας άμαχος σκοτώθηκε από ιρανικά πλήγματα - Real.gr

Quantcast
13:50, 28/02/2026
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Ένας άμαχος σκοτώθηκε από ιρανικά πλήγματα

Ένας άμαχος σκοτώθηκε από ιρανικά πλήγματα σήμερα στο Αμπού Ντάμπι, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων καθώς η Τεχεράνη έχει εξαπολύσει σειρά επιθέσεων στον Κόλπο ως απάντηση σε αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα.

Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως «θραύσματα πυραύλου που έπεσαν σε συνοικία κατοικιών» στο Αμπού Ντάμπι, «προκάλεσαν το θάνατο ενός αμάχου ασιατικής εθνικότητας».

Το Κουβέιτ, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ιορδανία, χώρες στις οποίες υπάρχει αμερικανική στρατιωτική παρουσία, ανακοίνωσαν όλες ότι αναχαίτισαν τους ιρανικούς πυραύλους.

«Όλα τα κατεχόμενα εδάφη και οι εγκληματικές βάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή επλήγησαν από τα ισχυρά πλήγματα ιρανικών πυραύλων. Η επιχείρηση αυτή θα συνεχισθεί αδιάκοπα μέχρι να ηττηθεί αποφασιστικά ο εχθρός», ανακοίνωσαν οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης.

Το Μπαχρέιν επιβεβαίωσε επίθεση μέσα στο έδαφός του και δήλωσε πως επλήγη ένα κέντρο υπηρεσιών του αμερικανικού Πέμπτου Στόλου. Σύμφωνα με το Ρόιτερς, σε βίντεο αυτόπτη μάρτυρα φαίνεται μια στήλη γκρι καπνού να υψώνεται κοντά στην ακτή αυτού του μικρού νησιωτικού κράτους ενώ ηχούν οι σειρήνες.

