Quantcast
Ηνωμένο Βασίλειο: Επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον εμίρη του Κατάρ για τις εξελίξεις στο Ιράν - Real.gr
real player

Ηνωμένο Βασίλειο: Επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον εμίρη του Κατάρ για τις εξελίξεις στο Ιράν

18:30, 16/01/2026
Ηνωμένο Βασίλειο: Επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον εμίρη του Κατάρ για τις εξελίξεις στο Ιράν

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, είχε χθες το βράδυ τηλεφωνική επικοινωνία με τον εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χάμάντ αλ Θανί.

Κατά τη συνομιλία τους, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις ιδιαίτερα ανησυχητικές εικόνες που καταγράφονται στο Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό του για τη σοβαρή βία σε βάρος διαδηλωτών, καθώς και για τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, υπήρξε κοινή θέση ότι η διπλωματία εξυπηρετεί το συμφέρον όλων και ότι το Ιράν οφείλει να αλλάξει πορεία, βάζοντας τέλος στην καταστολή θεμελιωδών ελευθεριών.

Τονίστηκε επίσης ότι το Κατάρ και το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρούν στενή και σημαντική σχέση, την οποία συμφώνησαν να ενισχύσουν περαιτέρω σε μια σειρά κοινών προτεραιοτήτων. Ο πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη ότι, σε έναν ολοένα και πιο ασταθή κόσμο, είναι αναγκαίο να υπάρξει ταχύτερη και πιο ουσιαστική ενίσχυση της άμυνας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επικοινωνία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Μήπως κοιμάστε λάθος; Οι στάσεις ύπνου που κάνουν καλό και όσες βλάπτουν

Μήπως κοιμάστε λάθος; Οι στάσεις ύπνου που κάνουν καλό και όσες βλάπτουν

19:30 16/01
Χωρίς Ανεστίδη στο Μέγαρο Μαξίμου το μπλόκο Μαλγάρων

Χωρίς Ανεστίδη στο Μέγαρο Μαξίμου το μπλόκο Μαλγάρων

19:28 16/01
Έντι Ράμα για το επεισόδιο με τον Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο: «Φιλικά και χιουμοριστικά τα όσα είπα» - Η ανάρτησή του

Έντι Ράμα για το επεισόδιο με τον Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο: «Φιλικά και χιουμοριστικά τα όσα είπα» - Η ανάρτησή του

19:18 16/01
Μελόνι: «Η Αρκτική πρέπει να αποτελέσει, όλο και περισσότερο, προτεραιότητα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Μελόνι: «Η Αρκτική πρέπει να αποτελέσει, όλο και περισσότερο, προτεραιότητα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

19:15 16/01
Τι είναι τα νέφη virga που εμφανίστηκαν στον ουρανό της Αττικής

Τι είναι τα νέφη virga που εμφανίστηκαν στον ουρανό της Αττικής

19:00 16/01
Ηράκλειο: Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό 70χρονου που δηλώθηκε ότι αγνοείται

Ηράκλειο: Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό 70χρονου που δηλώθηκε ότι αγνοείται

18:59 16/01
ΕΛΑΣ: Ανακριβή τα δημοσιεύματα για συλλήψεις εκπαιδευτικών σε σχολείο στη Νέα Ιωνία- Προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο

ΕΛΑΣ: Ανακριβή τα δημοσιεύματα για συλλήψεις εκπαιδευτικών σε σχολείο στη Νέα Ιωνία- Προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο

18:45 16/01
Ηνωμένο Βασίλειο: Επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον εμίρη του Κατάρ για τις εξελίξεις στο Ιράν

Ηνωμένο Βασίλειο: Επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον εμίρη του Κατάρ για τις εξελίξεις στο Ιράν

18:30 16/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved