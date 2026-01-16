Ηνωμένο Βασίλειο: Επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον εμίρη του Κατάρ για τις εξελίξεις στο Ιράν - Real.gr

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, είχε χθες το βράδυ τηλεφωνική επικοινωνία με τον εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χάμάντ αλ Θανί.

Κατά τη συνομιλία τους, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις ιδιαίτερα ανησυχητικές εικόνες που καταγράφονται στο Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό του για τη σοβαρή βία σε βάρος διαδηλωτών, καθώς και για τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, υπήρξε κοινή θέση ότι η διπλωματία εξυπηρετεί το συμφέρον όλων και ότι το Ιράν οφείλει να αλλάξει πορεία, βάζοντας τέλος στην καταστολή θεμελιωδών ελευθεριών.

Τονίστηκε επίσης ότι το Κατάρ και το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρούν στενή και σημαντική σχέση, την οποία συμφώνησαν να ενισχύσουν περαιτέρω σε μια σειρά κοινών προτεραιοτήτων. Ο πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη ότι, σε έναν ολοένα και πιο ασταθή κόσμο, είναι αναγκαίο να υπάρξει ταχύτερη και πιο ουσιαστική ενίσχυση της άμυνας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επικοινωνία.