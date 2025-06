Ηνωμένο Βασίλειο: Φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές εισέβαλαν σε βάση της RAF και βανδάλισαν αεροσκάφη - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Μια φιλοπαλαιστινιακή ομάδα ανακοίνωσε ότι δύο μέλη της εισέβαλαν στην αεροπορική βάση Μπράιζ Νόρτον της RAF και βανδάλισαν δύο στρατιωτικά αεροσκάφη βάφοντάς τα με σπρέι και στη συνέχεια διέφυγαν χωρίς να συλληφθούν.

Η αεροπορική βάση Μπράιζ Νόρτον στο Οξφορντσάιρ της Βρετανίας είναι η μεγαλύτερη αεροπορική βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο, απασχολεί περισσότερους από 6.000 εργαζόμενους και φιλοξενεί τον στόλο ανεφοδιασμού του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων προς τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι στην Κύπρο. Η πολεμική αεροπορία έχει πραγματοποιήσει αναγνωριστικές πτήσεις πάνω από τη Γάζα από την κυπριακή βάση.

Οι διαδηλωτές δεν ψέκασαν με μπογιά το αεροσκάφος Vespina – που χρησιμοποιείται από τον πρωθυπουργό για διεθνή ταξίδια – το οποίο βρισκόταν επίσης στη βάση.

Η βάση περιβάλλεται από μεγάλο περιμετρικό φράχτη, με κάμερες ασφαλείας και αισθητήρες στην περιοχή, εκτός από επανδρωμένα σημεία ελέγχου ασφαλείας. Κατά καιρούς πραγματοποιούνται επίσης περιπολίες γύρω από τη βάση. Αλλά μια αμυντική πηγή δήλωσε στο BBC ότι τα μέτρα αυτά δεν θα μπορούσαν να παρέχουν πλήρη κάλυψη γύρω από τη μεγάλη αεροπορική βάση.

Η Palestine Action (Παλαιστινιακή Δράση) δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο το πρωί της Παρασκευής (20/6), το οποίο δείχνει δύο άτομα να οδηγούν ανεμπόδιστα ηλεκτρικά πατίνια μέσα στην αεροπορική βάση τη νύχτα, σε μια παραβίαση ασφάλειας που δείχνει σημαντικά κενά.

From Cyprus, British planes collect intelligence, refuel fighter jets and transport weapons to commit genocide in Gaza. pic.twitter.com/zzmFqGKW8N

Flights depart daily from the base to RAF Akrotiri in Cyprus.

BREAKING: Palestine Action break into RAF Brize Norton and damage two military aircrafts.

Η ομάδα ανέφερε ότι είχε ως στόχο τα αεροσκάφη RAF Voyager που χρησιμοποιούνται για μεταφορές και ανεφοδιασμό και ότι «οι ακτιβιστές διέκοψαν την άμεση συμμετοχή της Βρετανίας στη διάπραξη γενοκτονιών και εγκλημάτων πολέμου σε όλη τη Μέση Ανατολή».

Μάλιστα, στο βίντεο διακρίνεται ένα άτομο να βάφει τον κινητήρα του τζετ με κόκκινο χρώμα. Η Palestine Action ανέφερε ότι οι εισβολείς χρησιμοποίησαν πυροσβεστήρες για να ψεκάσουν με κόκκινη μπογιά τις τουρμπίνες των δύο αεροπλάνων και τους επιτέθηκαν με λοστούς, κάτι που όμως δεν αποτυπώνεται στο βίντεο. Τα μέλη της ομάδας ψέκασαν επίσης με κόκκινη μπογιά, που συμβολίζει την αιματοχυσία, τον διάδρομο προσγείωσης και άφησαν στο σημείο μια παλαιστινιακή σημαία.

Σύμφωνα με πηγή, η επίθεση βασίστηκε σε παρανόηση, καθώς όπως ανέφερε ο Ηνωμένο Βασίλειο δεν παρέχει ανεφοδιασμό καυσίμων για την υποστήριξη ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Δύο αεροσκάφη ελέγχονται για ζημιές και δεν επηρεάστηκαν προγραμματισμένες πτήσεις ή επιχειρήσεις, πρόσθεσε.

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας καταδίκασε την ενέργεια και τη χαρακτήρισε «βανδαλισμό περιουσιακών στοιχείων της Βασιλικής Αεροπορίας». Συνεργάζεται στενά με την αστυνομία που ερευνά το περιστατικό, πρόσθεσε εκπρόσωπος.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι δήλωσε ότι ήταν «πραγματικά ενοχλημένος» από το περιστατικό και διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας και την ευρύτερη επανεξέταση της ασφάλειας.

Η Ντάουνινγκ Στριτ ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης επανεξέταση της ασφάλειας και ότι αυτή θα περιλαμβάνει όλες τις στρατιωτικές βάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Εκπρόσωπος δήλωσε ότι η αστυνομία θα λάβει «όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διερεύνηση και τη δίωξη».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ καταδίκασε την ενέργεια ως «επαίσχυντη», λέγοντας ότι πρόκειται για «πράξη βανδαλισμού».

The act of vandalism committed at RAF Brize Norton is disgraceful.

Our Armed Forces represent the very best of Britain and put their lives on the line for us every day.

It is our responsibility to support those who defend us.

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 20, 2025