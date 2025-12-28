Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία υπέγραψαν κοινό συμβόλαιο 52 εκατ. λιρών για νέο σύστημα πυροβολικού - Real.gr

Το νέο σύστημα προορίζεται να ενισχύσει τις μελλοντικές ικανότητες των ενόπλων δυνάμεων και να αντικαταστήσει σταδιακά παλαιότερα μέσα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία ανακοίνωσαν ότι υπέγραψαν κοινό αμυντικό συμβόλαιο ύψους 52 εκατομμυρίων λιρών για την απόκτηση και δοκιμή ενός σύγχρονου κινητού πυροβολικού συστήματος RCH 155. Το νέο σύστημα διαθέτει δυνατότητα να πυροβολεί ενώ κινείται και να πλήττει στόχους σε απόσταση έως περίπου 70 χιλιομέτρων, σημαντικά υψηλότερα σε εμβέλεια σε σχέση με τα περισσότερα παραδοσιακά συστήματα πυροβολικού.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραλάβει έναν πρώιμο δοκιμαστικό εξοπλισμό (Early Capability Demonstrator) του RCH 155 για να αξιολογήσει το σύστημα, ενώ η Γερμανία θα λάβει δύο μονάδες για κοινές δοκιμές και αξιολόγηση. Η παραγωγή και παράδοση γίνεται από διεθνώς αναγνωρισμένους κατασκευαστές του κλάδου, με βάση τoν υφιστάμενο σχεδιασμό του οχήματος.

Με βάση το ανακοινωθέν, το νέο σύστημα προορίζεται να ενισχύσει τις μελλοντικές ικανότητες των ενόπλων δυνάμεων και να αντικαταστήσει σταδιακά παλαιότερα μέσα. Για το Ηνωμένο Βασίλειο, το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του πυροβολικού και αποτελεί μέρος της αναθεώρησης στρατιωτικών ικανοτήτων του στρατού.

Η συμφωνία αυτή ενσωματώνεται σε μια ευρύτερη στρατηγική συνεργασία μεταξύ Λονδίνου και Βερολίνου, η οποία έχει επισημοποιηθεί από την υπογραφή της Συμφωνίας “Trinity House” τον Οκτώβριο του 2024.

Η συμφωνία αυτή προβλέπει στενότερη συνεργασία στις αμυντικές τεχνολογίες, κοινή έρευνα και δοκιμές, και ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των δυνάμεων των δύο χωρών εντός του πλαισίου του ΝΑΤΟ.