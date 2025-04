Ηνωμένο Βασίλειο: Μαχητικά της RAF αναχαίτισαν δύο ρωσικά αεροσκάφη στη Βαλτική Θάλασσα - Real.gr

Βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη αναπτύχθηκαν δύο φορές, μέσα σε μόλις 48 ώρες, σε απάντηση σε πτήσεις ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών κοντά στα σύνορα του ΝΑΤΟ, αμφισβητώντας τους ισχυρισμούς της Μόσχας για πασχαλινή κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Telegraph δύο μαχητικά Typhoon της RAF, με έδρα την αεροπορική βάση Μάλμπορκ στην Πολωνία είχαν σηκωθεί την Τρίτη για να αναχαιτίσουν ένα ρωσικό αεροσκάφος αναγνώρισης Ilyushin Il-20M που πετούσε πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα. Λιγότερο από 48 ώρες αργότερα, ανήμερα του Πάσχα άλλο ένα ζευγάρι βρετανικών μαχητικών αεροπλάνων στάλθηκε για να αναχαιτίσει άγνωστο αεροσκάφος που απογειώθηκε από την Καλίνινγκραντ και πετούσε πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, κοντά στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ.

Οι αναχαιτίσεις σηματοδοτούν την πρώτη επιχειρησιακή χρήση της RAF στο πλαίσιο της Επιχείρησης Chessman, που αποτελεί τη νέα αποστολή της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας με στόχο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας σε όλη την Ευρώπη έναντι της ρωσικής επιθετικότητας. Σύμφωνα με την εφημερίδα Express υπουργοί της Μ. Βρετανίας χαρακτήρισαν τα περιστατικά ως περαιτέρω απόδειξη ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν εντείνει τις προσπάθειές του να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα και την ετοιμότητα της συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

British fighter jets were deployed twice in 48 hours to intercept Russian aircraft that were dangerously close to NATO airspace. #DailyExpress https://t.co/wZCWn2iJFm pic.twitter.com/Pe3LgsGsPd

— Daily Express (@Daily_Express) April 20, 2025