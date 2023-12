Ηνωμένο Βασίλειο: H καταιγίδα Gerrit ματαιώνει τα ταξιδιωτικά σχέδια των Βρετανών

It’s an absolutely honking day today in #Aberdeen & I am cold & very wet ?? #StormGerrit ?? ?? ?? pic.twitter.com/oFVMpk39OS

Στο λιμάνι του Ντόβερ, έχουν δημιουργηθεί μεγάλες ουρές με τις λιμενικές αρχές να προειδοποιούν για καθυστερήσεις τουλάχιστον δύο ωρών.

Αρκετές πτήσεις της British Airways ακυρώθηκαν λόγω περιορισμών στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας προς ή από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου.

#StormGerrit is bringing rain, some snow, and very strong winds to the UK, shown by the tight isobars on the charts.

This area of low pressure is set to stick with us until the early hours of Friday morning ?? pic.twitter.com/8NyeylVxm9