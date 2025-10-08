Ιορδανία: Ποινές φυλάκισης σε εννέα Ιορδανούς που κρίθηκαν ένοχοι για «τρομοκρατία» - Real.gr

Εννέα Ιορδανοί καταδικάστηκαν σήμερα για «τρομοκρατία», σε μια υπόθεση που συνδέεται με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, σύμφωνα με το ιορδανικό πρακτορείο ειδήσεων Petra.

Το Δικαστήριο Κρατικής Ασφάλειας καταδίκασε δύο κατηγορούμενους σε 15ετή καταναγκαστική εργασία και έναν άλλο σε φυλάκιση επτάμισι ετών για κατασκευή «πυραύλων», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Petra. Τέσσερις άλλοι καταδικάστηκαν σε τρία χρόνια και τέσσερις μήνες καταναγκαστικής εργασίας για «πράξεις ικανές να προκαλέσουν διασάλευση της δημόσιας τάξης και να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας». Τέλος, δύο κατηγορούμενοι για παρόμοια αδικήματα καταδικάστηκαν σε φυλάκιση τριών ετών και τεσσάρων μηνών.

Οι ιορδανικές αρχές είχαν ανακοινώσει τον Απρίλιο τη σύλληψη 16 υπόπτων, συμπεριλαμβανομένων μελών της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, που κατηγορούνταν ότι είχαν στόχο «να υπονομεύσουν την εθνική ασφάλεια, να προκαλέσουν χάος και να διαπράξουν σαμποτάζ στην Ιορδανία».

Λίγες ημέρες αργότερα, απαγόρευσαν κάθε δραστηριότητα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας και έκλεισαν τα γραφεία της, κατηγορώντας την οργάνωση για ενέργειες ικανές να προκαλέσουν αποσταθεροποίηση στη χώρα, όπως π.χ. η κατασκευή και αποθήκευση ρουκετών και εκρηκτικών.

Το ιορδανικό πρακτορείο ειδήσεων δεν διευκρινίζει εάν μεταξύ των εννέα καταδικασθέντων ήταν μέλη της Μουσουλμανικής Αδελφότητας.

Τον Μάιο, τέσσερις εμπλεκόμενοι στην ίδια υπόθεση είχαν καταδικαστεί σε 20ετή κάθειρξη για «κατοχή εκρηκτικών, όπλων και πυρομαχικών».