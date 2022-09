Ιορδανία: Οκτώ νεκροί από την κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας

«Οι διασώστες ανέσυραν άλλα δύο πτώματα απόψε το βράδυ, ο απολογισμός ανέρχεται πλέον στους οκτώ νεκρούς», ανακοίνωσε η υπηρεσία δημόσιας ασφάλειας.

Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για έξι νεκρούς και δέκα εγκλωβισμένους στα ερείπια του κτιρίου αυτού, στη συνοικία Τζάμπαλ αλ Ουεϊμπντέχ. Σχεδόν 24 ώρες μετά την τραγωδία, οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς ένα βρέφος 4 μηνών και έναν 45χρονο άνδρα.

Rescue teams in #Jordan have saved an infant and were searching for several others trapped under the rubble of a collapsed building in #Amman, where six people have been confirmed dead so far.#PoliticalUprising

Video Courtesy:Reuters pic.twitter.com/fDkiQoCNg6