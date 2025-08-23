ΗΠΑ: 5 νεκροί από ανατροπή τουριστικού λεωφορείου - Real.gr

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο που μετέφερε τουρίστες ενώ κινείτο σε αυτοκινητόδρομο κοντά στα σύνορα των ΗΠΑ με τον Καναδά, στο βόρειο τμήμα της πολιτείας της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Πιστεύεται ότι ο οδηγός αφαιρέθηκε, έχασε τον έλεγχο, αντέδρασε υπερβολικά» και κατέληξε σε τάφρο, είπε αξιωματικός της αστυνομίας της πολιτείας της Νέας Υόρκης επιτόπου, δίνοντας τον πρώτο επίσημο απολογισμό των θυμάτων.

Νωρίτερα, οι αρχές έκαναν επίσης λόγο για πολλούς τραυματίες στο τουριστικό λεωφορείο, που μετέφερε κάπου πενήντα ανθρώπους, χωρίς ωστόσο συγκεκριμένο αριθμό.