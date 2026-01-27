Quantcast
ΗΠΑ-Δημοσκόπηση: 6 στους 10 Αμερικανούς θεωρούν ότι ο ICE έχει υπερβεί κατά πολύ τα όρια - Υποχωρεί η δημοτικότητα Τραμπ - Real.gr
real player

ΗΠΑ-Δημοσκόπηση: 6 στους 10 Αμερικανούς θεωρούν ότι ο ICE έχει υπερβεί κατά πολύ τα όρια – Υποχωρεί η δημοτικότητα Τραμπ

01:30, 27/01/2026
ΗΠΑ-Δημοσκόπηση: 6 στους 10 Αμερικανούς θεωρούν ότι ο ICE έχει υπερβεί κατά πολύ τα όρια – Υποχωρεί η δημοτικότητα Τραμπ

Σχεδόν έξι στους δέκα Αμερικανούς (58%) δήλωσε σε δημοσκόπηση ότι οι πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) έχουν «υπερβεί κατά πολύ τα όρια» με τα μέτρα καταστολής που έχουν λάβει, ενώ το 12% δήλωσε ότι δεν έχουν προχωρήσει αρκετά και το 26% ότι οι προσπάθειες των πρακτόρων είναι «σχεδόν σωστές».

Περίπου εννέα στους δέκα Δημοκρατικούς δήλωσαν ότι οι πράκτορες έχουν υπερβεί τα όρια, σε σύγκριση με δύο στους δέκα Ρεπουμπλικάνους και έξι στους δέκα ανεξάρτητους.

Η δημοσκόπηση, που διεξήχθη διαδικτυακά σε εθνικό επίπεδο από το ινστιτούτο Ipsos για λογαριασμό του Reuters, πριν και μετά τη δολοφονία ενός δεύτερου Αμερικανού πολίτη από αξιωματικούς μετανάστευσης το Σάββατο στη Μινεάπολη, συγκέντρωσε απαντήσεις από 1.139 ενήλικες στις ΗΠΑ και είχε περιθώριο σφάλματος περίπου 3 ποσοστιαίων μονάδων.

Όσον αφορά τα ποσοστά αποδοχής της μεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ, έχουν πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Μόνο το 39% των Αμερικανών εγκρίνει το έργο του Αμερικανού προέδρουστον τομέα της μετανάστευσης, σε σύγκριση με το 41% νωρίτερα αυτό το μήνα, ενώ το 53% το αποδοκιμάζει. Τις πρώτες εβδομάδες μετά την ορκωμοσία του, οι χειρισμού του Τραμπ στο μεταναστευτικό τύχαιναν μεγαλύτερης αποδοχής. Τον Φεβρουάριο, το 50% των Αμερικανών εκφραζόταν θετικά και το 41% αρνητικά.

Συνολικά, το ποσοστό δημοτικότητας του Τραμπ υποχώρησε στο 38%, ισοφαρίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο της τρέχουσας θητείας του, καθώς έπεσε από το 41% στην προηγούμενη δημοσκόπηση Reuters/Ipsos που διεξήχθη στις 12-13 Ιανουαρίου.

Πηγή: Reuters

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Δήμαρχος Μινεάπολης: Ομοσπονδιακοί πράκτορες του ICE θα αρχίσουν να αποχωρούν εντός της ημέρας

Δήμαρχος Μινεάπολης: Ομοσπονδιακοί πράκτορες του ICE θα αρχίσουν να αποχωρούν εντός της ημέρας

02:20 27/01
Η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε την «αρπαγή» του Ντρο Φερνάντες από την Μπαρτσελόνα

Η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε την «αρπαγή» του Ντρο Φερνάντες από την Μπαρτσελόνα

02:00 27/01
ΗΠΑ-Δημοσκόπηση: 6 στους 10 Αμερικανούς θεωρούν ότι ο ICE έχει υπερβεί κατά πολύ τα όρια - Υποχωρεί η δημοτικότητα Τραμπ

ΗΠΑ-Δημοσκόπηση: 6 στους 10 Αμερικανούς θεωρούν ότι ο ICE έχει υπερβεί κατά πολύ τα όρια - Υποχωρεί η δημοτικότητα Τραμπ

01:30 27/01
Κεφαλογιάννης: Ενδεχομένως την Τρίτη να έχουμε μια πρώτη εικόνα για τα αίτια της έκρηξης στα Τρίκαλα

Κεφαλογιάννης: Ενδεχομένως την Τρίτη να έχουμε μια πρώτη εικόνα για τα αίτια της έκρηξης στα Τρίκαλα

01:00 27/01
Η πτώση του πρίγκιπα Harry – Καταρρέει υπό τα φώτα της δημοσιότητας

Η πτώση του πρίγκιπα Harry – Καταρρέει υπό τα φώτα της δημοσιότητας

00:30 27/01
Ο ΟΗΕ χαιρετίζει την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου της Χαμάς, ζητεί «πλήρη εφαρμογή» της συμφωνηθείσας εκεχειρίας

Ο ΟΗΕ χαιρετίζει την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου της Χαμάς, ζητεί «πλήρη εφαρμογή» της συμφωνηθείσας εκεχειρίας

23:59 26/01
Ο Τραμπ λυπάται για την «τραγωδία» στη Μινεάπολη, αλλά επιρρίπτει την ευθύνη στους Δημοκρατικούς

Ο Τραμπ λυπάται για την «τραγωδία» στη Μινεάπολη, αλλά επιρρίπτει την ευθύνη στους Δημοκρατικούς

23:45 26/01
Γαλλία: Ένας Ισπανός σκιέρ βρήκε τον θάνατο όταν παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα

Γαλλία: Ένας Ισπανός σκιέρ βρήκε τον θάνατο όταν παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα

23:41 26/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved