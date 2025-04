ΗΠΑ: Αεροσκάφος με 282 επιβάτες εκκενώθηκε στο Ορλάντο λόγω πυρκαγιάς στον κινητήρα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Οι επιβάτες εκκένωσαν το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας τις τσουλήθρες.

Ο κινητήρας ενός αεροσκάφους της Delta Air Lines τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ ετοιμαζόταν να απογειωθεί από το διεθνές αεροδρόμιο του Ορλάντο, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA).

Οι επιβάτες εκκένωσαν το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας τις τσουλήθρες.

Το Airbus A330 επρόκειτο να αναχωρήσει για την Ατλάντα όταν ο κινητήρας του έπιασε φωτιά, στις 11,15, τοπική ώρα. Η FAA θα ερευνήσει το συμβάν.

🚨 BREAKING: Delta Air Lines flight DL1213 at Orlando Int’l Airport evacuated after engine bursts into flames! Passengers fled via emergency slides from the Air #Delta #MCO #BreakingNews pic.twitter.com/be7lITQ0dP

— X Global Update (@XGlobalUpdate) April 21, 2025