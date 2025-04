ΗΠΑ: Αεροσκάφος της Boeing επέστρεψε από την Κίνα λόγω... δασμών - Real.gr

Η κλιμακούμενη εμπορική σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας αρχίζει να αφήνει απτό αποτύπωμα και στον τομέα της αεροναυπηγικής.

Ένα καινούριο Boeing 737 MAX, κατασκευασμένο για λογαριασμό της κινεζικής Xiamen Airlines και προγραμματισμένο για παράδοση στην Κίνα, αναγκάστηκε να επιστρέψει απροσδόκητα στην έδρα της κατασκευάστριας εταιρείας στο Σιάτλ, εξαιτίας των δασμών που επιβλήθηκαν εκατέρωθεν από τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Σύμφωνα με το Reuters, το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο King County του Σιάτλ το απόγευμα, μετά από πτήση σχεδόν 8.000 χιλιομέτρων και ενδιάμεσες στάσεις για ανεφοδιασμό στο Γκουάμ και τη Χαβάη.

Ο λόγος που επεστράφη το αεροπλάνο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, σχετίζεται με τον εμπορικό πόλεμο που ξεκίνησε με την επιβολή δασμών στις κινεζικές εισαγωγές στο 145% από τον Ντόναλντ Τραμπ και τα αντίποινα της Κίνας, που ανταπέδωσε με δασμό 125% σε αμερικανικά προϊόντα.

Δεν είναι σαφές ακόμη ποιος αποφάσισε την επιστροφή του αεροσκάφους στις ΗΠΑ.

A Boeing 737 MAX intended for use by Xiamen Airlines has landed back at the planemaker’s U.S. production hub, following the tit-for-tat bilateral tariffs launched by President Donald Trump in his global trade offensive.

