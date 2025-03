ΗΠΑ: Αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες πριν την απογείωση στο Ντένβερ - Βίντεο - Real.gr

Επιβατικό αεροσκάφος της American Airlines τυλίχθηκε στις φλόγες στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντένβερ.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν την απογείωση της πτήσης 4012 της American Airlines, η οποία βρισκόταν στον τερματικό σταθμό C του διεθνούς αεροδρομίου του Ντένβερ, σύμφωνα με το cbsnews.com.

Το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ πυκνός μαύρος καπνός γέμισε την ατμόσφαιρα. Η εκκένωση του αεροσκάφους έγινε άμεσα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Βίντεο από το σημείο παρουσιάζουν τους επιβάτες να βγαίνουν από το αεροσκάφος από το παράθυρο και να στέκονται στο φτερό του αεροσκάφους.

🚨American Airlines plane has caught on fire at Denver’s airport. pic.twitter.com/OZElAcSmZm

— Spitfire (@DogRightGirl) March 14, 2025