ΗΠΑ: Αφέθηκε ελεύθερος ο Παλαιστίνιος φοιτητής Μοχσέν Μαχντάουι - Real.gr

Η υπηρεσία μετανάστευσης των ΗΠΑ άφησε ελεύθερο σήμερα τον κρατούμενο φοιτητή του Πανεπιστήμιου Κολούμπια, Μοχσέν Μαχντάουι, εφαρμόζοντας μια δικαστική εντολή, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CBS News.

Ο Μαχντάουι, που γεννήθηκε και μεγάλωσε σε προσφυγικό καταυλισμό στη Δυτική Όχθη, συνελήφθη στα μέσα Απριλίου, όταν πήγε να δώσει συνέντευξη για να αποκτήσει την αμερικανική υπηκοότητα. Ο δικαστής Ουίλιαμ Σέσιονς, που εξέτασε την υπόθεσή του, διέταξε την αμερικανική κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να μην τον απελάσει από τις ΗΠΑ, ούτε να τον απομακρύνει από την Πολιτεία του Βερμόντ όπου ζούσε.

